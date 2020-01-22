محافظ قنا يكرم "المرأة الحديدية" لعملها في مجال البناء والمعمار

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح أحمد علي ابراهيم البالغة من العمر 53 عامًا والتي تقيم بمركز الوقف ولديها 3 أبناء تقوم على رعايتهم منذ أن تركها زوجها دون عائل ما اضطرها إلى تحمل مشقة العمل في مجال أعمال البناء والمعمار لتوفير مصدر رزق لها ولأبنائها.



قام المحافظ بمنحها شهادة تقدير ومكافاة مالية تقديرا لجهودها في تربية ابنائها منذ الطفولة وحتي انتهائهم من دراستهم بالمراحل التعليمية المختلفة مشيرا الي ان مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بعمل الاجراءات القانونية لتمكين السيدة من صرف معاش تكافل وكرامة لمساعدتها علي متطلبات الحياة.



جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وعدد من القيادات التنفيذية.