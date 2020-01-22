Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements

كشف محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك حقيقة ما أثير في الساعات الماضية حول رغبته في الرحيل عن الفريق.

ولا يشارك عواد بشكل أساسي مع الزمالك ويواجه مشكلة الجلوس المستمر على دكة البدلاء.

وشارك أبو جبل حارس الزمالك في المباريات الماضية بدلا من عواد بسبب تراجع مستوى الأخير.

ورد عواد موجها حديثه لإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ومعلقا على بعض الأخبار المتداولة حول رغبته في الهروب: "قولهم يا أبو الكباتن دكة الزمالك شرف وكلنا في خدمة الكيان".

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ ساعتين

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وليد سليمان يوجه رسالة قوية لـ"أزارو" بعد إعارته للاتفاق السعودي

منذ 41 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

بشرى سارة لنادي ليفربول بشأن صفقته المنتظرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ حوالي 4 ساعات

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

منذ ساعة الا ربع

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:21 م

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

03:52 م

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

05:18 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status