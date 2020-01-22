عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك



وشارك أبو جبل حارس الزمالك في المباريات الماضية بدلا من عواد بسبب تراجع مستوى الأخير.



ورد عواد موجها حديثه لإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ومعلقا على بعض الأخبار المتداولة حول رغبته في الهروب: "قولهم يا أبو الكباتن دكة الزمالك شرف وكلنا في خدمة الكيان".



ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كشف محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك حقيقة ما أثير في الساعات الماضية حول رغبته في الرحيل عن الفريق.ولا يشارك عواد بشكل أساسي مع الزمالك ويواجه مشكلة الجلوس المستمر على دكة البدلاء.