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24 % تراجع في واردات الأردن النفطية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:10 م
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واردات النفط
واردات النفط
وكالات
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تراجعت واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 24.1 بالمائة في 11 شهر من عام 2019 لتسجل 2.05 مليار دينار، بحسب بيانات دائرة الإحصاءا العامة الأردنية.

وكشفت البيانات عن إن فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته بلغت نحو 7 .2 مليار دينار في نهاية 2018، وانخفضت الكميات المستوردة من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 721 مليون دينار مقابل 804 مليون دينار لنهاية نوفمبر عام 2018.

وسجلت قيمة المستوردات من مادة البنزين لنهاية نوفمبر العام الماضي نحو 427 مليون دينار مقارنة مع 473 مليون دينار مستوردات المملكة من مادة البنزين للفترة ذاتها من عام 2018، فيما سجلت مستوردات الأردن من الغاز الطبيعي ارتفاعا لتصل إلى 220 مليون دينار مقارنة بــ36 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.
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الكلمات المفتاحية

دائرة الإحصاءات العامة الواردات النفطية النفط ومشتقاته النفط الخام

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