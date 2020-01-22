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إنشاء مقر لهيئات سلامة الغذاء والصادرات والتنمية ومكافحة الإدمان بقنا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:06 م
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اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم الموافقة على توفير مقرات لعدد من الهيئات التي من المقرر أن تفتح أفرع لها على أرض المحافظة مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الصادرات والواردات وهيئة تنمية الصعيد ووحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بمقر الديوان العام بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة بالإضافة إلى كافة القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن ومسئولي المرور والحماية المدنية والمرافق.
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الكلمات المفتاحية

مصر قنا صادرات تنمية اخبار

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