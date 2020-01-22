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البرلمان العربي يعدد الجرائم الناتجة على تحالف تركيا مع السراج بليبيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:30 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مساء اليوم الأربعاء، إن التدخل التركي في الأراضي الليبية يعزز الفرقة والخلاق بين الأطراف في ليبيا، ويساعد في إطاحة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويزعزع الاستقرار بالمنطقة، كما يُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

ووجه رئيس البرلمان العربي، راسلة مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس برلمان عموم إفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

واحتوت الرسائل إبلاغ هذه الأطراف الدولية بما اتخذه البرلمان العربي في جلسة 15 يناير الجاري، من قرار بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، الذي تضمن عددًا من البنود وهى رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بوصفه انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي: إن "هذا التدخل العسكري التركي يُزيد الأوضاع الليبية تعقيدًا، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في ليبيا، ويزعزع الاستقرار بالمنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي".

وتضمنت الرسائل إدانة جميع صور دعم الميليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والمطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات المسلحة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف المُمولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

واحتوت أيضًا إلى ترحيب البرلمان باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، بوصفه خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، ودعوة الأطراف كافة إلى الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.

وجدد البرلمان العربي في رسائله، تأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلًا سياسيًا ليبيًا خالصًا، دون تدخلات خارجية دعمًا لطرف على حساب طرف آخر، إلى جانب دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا السراج البرلمان العربي

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