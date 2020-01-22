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مقتل 7 جنود في هجوم مسلح على موقع عسكري شمال نيجيريا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:29 م
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بوابة الفجر
وكالات
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شن مسلحون يشتبه بأنهم مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، هجوما على موقع عسكري في شمالي شرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل 7 جنود. 

وهاجم المسلحون الذين قدموا على متن شاحنات مجهزة برشاشات ثقيلة، موقعا عسكريا في قرية مينوك التي تبعد 56 كيلومترا عن مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، في الطريق المؤدية إلى داماتورو، عاصمة ولاية يوبي المجاورة.

وقال عسكري نيجيري، طلب عدم ذكر اسمه، "خسرنا 7 رجال في هجوم شنه إرهابيون، إضافة إلى فقدان جنديين وجرح 5 آخرين.

وأكد ضابط من المنطقة الحصيلة، مضيفا أن الإرهابيين استولوا على شاحنتين عسكريتين ورشاشين مضادين للطائرات.

من جهته، نشر المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو إديت أوكون بيانا أكد فيه استعادة رجاله 4 شاحنات عسكرية، اثنتان منها تم الاستيلاء عليهما أثناء هذا الهجوم.

ويشتبه في انتماء المعتدين لتنظيم داعش في غرب افريقيا، وهو فصيل انشق عن بوكو حرام وارتبط بتنظيم داعش منذ عام 2016.

وتستهدف هذه المجموعة بصفة خاصة القواعد العسكرية في كامل منطقة بحيرة تشاد والحدود بين نيجيريا والنيجر منذ منتصف عام 2018، وقتلت عشرات، إن لم يكن مئات، الجنود.

وقتل خلال الأسبوعين الأخيرين 15 جنديا في هجومين بنفس المنطقة الواقعة بين مايدوجوري وداماتورو. 

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الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح موقع عسكري مقتل شمال نيجيريا 7 جنود

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