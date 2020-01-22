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رئيس مدينة الأقصر معلقًا على تشويه كورنيش النيل: اتقو الله فينا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:33 م
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أرشيفية
أرشيفية
طاهر الحساني
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استنكر العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، قيام مجهول بالكتابة على أحد صناديق القمامة بكورنيش النيل الذي تم تطويره منذ عدة أشهر قليلة.

وقال رئيس مدينة الأقصر، في بيان له: "اتقوا الله فينا"، مناشدًا المواطنين بمعاونة السلطات التنفيذية بصفة مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة بتشويه الممتلكات العامة بالأقصر.

وتابع: "أعلم جيدًا أن المجتمع الأقصري طيب وكريم وصاحب فزعة وشهامة، رجالا ونساء أطفالا وشيوخا، وأتطلع أن نُعزز من تلك الصفات الإيجابية، بأن نحافظ على جميع المرافق التي تبنيها وتشيدها الدولة من أجلنا ومن أجل المصلحة العامة والتي تعد حقا للجميع،حيث تنفق عليها الدولة الكثير، من أجل أن يجد المواطن الخدمات والأماكن الترفيهية في متناوله وعلى أفضل حال، لكن هناك من يستعد بعد تجهيز هذه الممتلكات إلى تدميرها وتشويهها، أو العبث بأدواتها ووسائلها، على الرغم أنها ملك للجميع.

يذكر أن هذه الحالة تعد الثالثة منذ تطوير كورنيش النيل، من بينهم تمكن المجلس من ضبط شخص قطف زهرة حيث تم تغريمه مبلغ مالي لعدم القيام بتكرار الأمر مجددًا.
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مصر كورنيش النيل الاقصر اخبار

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