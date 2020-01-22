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"الأرصاد" تحذر من صقيع الغد.. الحرارة تصل إلى درجة واحدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الخميس، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري، ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شبورة مائية وغيوم جزئية على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى 01 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
"الأرصاد" تحذر من صقيع الغد.. الحرارة تصل إلى درجة واحدة
"الأرصاد" تحذر من صقيع الغد.. الحرارة تصل إلى درجة واحدة
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس الصقيع الأرصاد

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