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الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء ذرة وعلف الصويا
الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:28 م
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وكالات
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طرحت المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن الجزائرية، مناقصة دولية لشراء 20 ألف طن من الذرة و30 ألف طن من علف الصويا.
وقال تجار أوروبيون أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الخميس الموافق 23 يناير، والشحنتان للتوريد من مناشئ خيارية.
وشحنة الذرة مطلوبة في الفترة بين الأول من مارس إلى الخامس عشر منه، وشحنة علف الصويا مطلوبة بين العاشر والخامس والعشرين من فبراير .
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