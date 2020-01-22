هيئة الرياضة: تأهل المنتخب الأولمبي لـ"أولمبياد طوكيو".. إنجاز كبير





رفع رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الأربعاء، خالص التهاني والتبريكات لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لمنافسات أولمبياد طوكيو، والوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.





وهنأ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، الشعب السعودي وكافة الرياضيين، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا التأهل والمنجز الكبير الذي حققه أبطالنا في هذا اليوم، وأتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة الأخيرة والعمل لتحقيق لقب البطولة الآسيوية بإذن الله تعالى.



