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مطار معيتيقة الليبي الدولي يعلن تعليق عملية الملاحة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:18 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الليبي الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق عملية الملاحة، إثر قصف مليشيا تابعة لحكومة الوفاق الليبية.

كما تم نقل الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة، غربي البلاد، موضحاً، في بيان مقتضب، أن تعليق الرحلات سيكون حتى إشعار آخر.

ومطار معيتيقة الدولي هو المطار المدني الوحيد العامل في العاصمة طرابلس، وذلك بعد حرق مطار طرابلس الدولي عام 2014 من قبل مليشيا الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي خلال عملية "فجر ليبيا" التي أطلقها تنظيم الإخوان.

وإلي جانب الخدمات المدنية التي يقدمها المطار به  قاعدة عسكرية وسجنا يسيطران عليهما "مليشيا الردع" التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية بقيادة فايز السراج. 

وتعرض مطار معيتقة المدني عدة مرات لقصف صاروخي من قبل مليشيا "بشير البقرة" الإرهابية، لإرغام مسؤولي حكومة الوفاق على تهريب مسجونين تابعين لتلك المليشيا يقبعون بالسجن المجاور للقاعدة العسكرية بالمطار .

ويتخوف الليبيون في العاصمة طرابلس من القصف المستمر لمطار معيتيقة الدولي من مليشيات "بشير البقرة" وما يسمى بـ"مجلس شورى ثوار بنغازي"؛ لأنه يهدف إلى تهريب مئات الإرهابيين من السجن.

ومطار معيتيقة الدولي المدني كان في الأصل قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منه عام 2014 إلى مطار مدني، بعد تدمير المليشيات مطار طرابلس.


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الكلمات المفتاحية

مطار معيتقة ليبيا عملية الملاحة تعليق الليبي

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