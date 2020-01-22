ختام امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفيوم

تابع اليوم الأربعاء، محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، توزيع أسئلة مادتي الهندسة والتربية الدينية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، على الإدارات التعليمية من داخل المطبعة السرية بالمديرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2020م، وأكد "عبدالله" ضرورة الالتزام بخطوط السير ووصول الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد.



أكد وكيل تعليم الفيوم على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب التليفون المحمول.



كما تابع غرفة العمليات بالمديرية، لمتابعة امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي العام، وامتحان الكيمياء والجغرافيا للصف الثاني الثانوي العام.