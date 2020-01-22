Advertisements
Advertisements
Advertisements

ختام امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفيوم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:24 م
Advertisements
محمد عبدالله
محمد عبدالله
ريهام على
Advertisements
تابع اليوم الأربعاء، محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، توزيع أسئلة مادتي الهندسة والتربية الدينية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، على الإدارات التعليمية من داخل المطبعة السرية بالمديرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2020م، وأكد "عبدالله" ضرورة الالتزام بخطوط السير ووصول الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد.

أكد وكيل تعليم الفيوم على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب التليفون المحمول.

كما تابع غرفة العمليات بالمديرية، لمتابعة امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي العام، وامتحان الكيمياء والجغرافيا للصف الثاني الثانوي العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر الفيوم الصف الثاني الثانوي اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ ساعة و 8 دقيقة

آخر قرار من الأهلي في رحيل صالح جمعة اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ ساعتين

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر تفاصيل مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

منذ ساعة و 6 دقيقة

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 10 ساعات

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي

تعليم الفيوم: 14 ألف 120 طالب وطالبة إدوا الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

تعليم الفيوم: إحالة ملاحظ بلجنة مدرسة أبشواي الإعدادية بنين للتحقيق لتقاعسه عن العمل (صور)

تعليم الفيوم: 96 % من المدارس أدوا امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي إلكترونيًا

35 لجنة تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. وتجهيز 37 استراحة بالفيوم

عبدالله: يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالفيوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:52 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

04:16 م

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status