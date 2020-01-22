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الدولة تستعيد أكثر من 900 هكتار من الأراضي الفلاحية بالمنستير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:21 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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قامت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير، بالتنسيق مع المصالح المركزية لسلطة الإشراف والسلط الجهوية منذ سنة 2015 وإلى موفي 2019، باسترجاع مجموع 17 عقارا على مساحة جملية قدرت بحوالي 986 هك.

ومن ضمن العقارات التي وقع استرجاعها، 8 عقارات استرجعت بسبب مخالفات تعاقدية، والبقية وقع الاستيلاء عليها، وفق ما ذكره المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية عز الدّين الحميدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
  
وتتوزع العقارات المسترجعة على معتمديات زرمدين، والساحلين، وقصيبة المديوني، والبقالطة، والمنستير ومعتمدية بني حسان، ومعتمدية جمال، وأكبر عقار هنشير المرج بمنزل حياة يمسح 811 هك استرجع سنة 2015، وفق المصدر ذاته.
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