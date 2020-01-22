بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، عن عزم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد ومالك نادي إنتر ميامي، التعاقد مع نجمىّ برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى بيكهام لضم الأوروجواياني لويس سواريز والإسباني سيرجيو بوسكيتس، إلى ناديه الأميركي.

وكان بيكهام قد حاول بالفعل إغراء ليونيل ميسي، أسطورة البارسا، بهذه الخطوة، لكن الأرجنتيني أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.

وتابعت صحيفة ذا صن أن بيكهام يضع عينه أيضًا على نجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه.

ومن المقرر أن ينتظر بيكهام حتى الصيف المقبل بعد أن يُكمل هؤلاء اللاعبين الموسم مع أنديتهم، حتى يتسنى له فتح خط المفاوضات معهم.