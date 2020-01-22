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طلب بعقد اجتماع طارئ لمجلس 'الصحفيين'

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:12 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تقدم 5 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بطلب للنقيب ضياء رشوان؛ لعقد إجتماع طارئ خلال 48 ساعة وقًا لنص قانون النقابة، وذلك طبقًا لقرار المجلس في اجتماعه الأخير بعقد الجلسة التالية خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير.

وأوضح الأعضاء في مذكرتهم أن الاجتماع الأخير هو "المؤجل بطلب من النقيب لمنحه مهلة ثانية لبحث أزمة انتهاك ميثاق الشرف الصحفي وانتهاك القانون من قبل عدد من الصحف، وهي الصحف التي وجهت سبا وقذفا وانتهكت مواطنين وصحفيين ونقابيين سابقين وأعضاء مجلس والنقيب".

كما أكدوا أن الاجتماع سيناقش الامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس أو تعطيلها خاصة فيما يتعلق بقرار التقدم ببلاغ للنائب العام في واقعة سرقة شيكات النقابة، "وكذلك مناقشة أزمة تكرار توقيف الصحفيين وتفتيش هواتفهم بالمخالفة للدستور والقانون" بحسب المذكرة.

وقد وقع على طلب عقد الاجتماع كل من محمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، أعضاء مجلس النقابة.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر

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