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السباح محمد الحسيني عن تكريم السيسي له: "حسيت انه أبويا"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:04 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السباح محمد الحسيني، سباح من ذوي القدرات الخاصة حاول عبور المانش، إنه يبلغ من العمر 20 عامًا، وكان يقوم بتدريبات لـ 3 ساعات يوميًا حتى في ظل البرد الشديد، مشيرًا إلى أنه حاول عبور المانش مرتين، ولكن في المرة الثانية عان من إرهاق وتعب مفاجئ أثناء عبورة المانش، معقبًا: "رجلي نملت وجسمي ازرق والبحر قلب لكني عافرت وحاولت اوصل للمركب".

وأعرب "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "in box"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، عن فخره الشديد بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، له، معقبًا: "حضني وباسني، وحسيت أنه أبويا بيراعيني، وهو بيكرمني، وأعطى لي أضخم وأغلى درع"، مؤكدًا أن أصحابه وعائلته فخورين به وبتكريم السيسي له.

بينما قال المهندس الحسيني تاج الدين، والد محمد، إنه يتعامل مع ابنه كأي طفل عادي جدًا، معقبًا: "بهتم بيه شوية زي الطفل اللي عنده كحة"، موضحًا أنه أكبر أخواته وله الأولوية في الأوضاع المادية والاهتمام بملبسه واحتياجاته، وكان يتشاجر مع شقيقته ويحدد لها موعد عودتها، مما اعطاه ثقة في نفسه أكثر، مشيرا إلى حصوله على شهادة باسم مصر كأول طفل متلازم دوان بعمر 17 عام أحرز 16 كيلو عبور للمانش في 7 ساعات.

وتابع "تاج الدين"، أنه يحب الرسم منذ طفولته، والتحق بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، وتخصص في الرسم، وشارك برسوماته في مسابقات على مستوى الشرق الأوسط، موضحًا أنه كان يقوم ببيع صور وميداليات وشنط محمد صلاح، في بطولة الأمم الإفريقية، وحققوا مكسب من ذلك هو وأصحابه.
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