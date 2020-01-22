"الرقابة الإدارية" تُغلق 10 مراكز دروس خصوصية بكفر الشيخ

أغلقت هيئة الرقابة الإدارية، 10 مراكز دروس خصوصية بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع ديوان المحافظة ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



وتبين أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها لـ"إبراهيم.ك.ا" معلم لغة فرنسية، و"صبحي.م.ح.خ" معلم لغة إنجليزية، و"محمد.ع.م.ع" معلم لغة فرنسية، و"محمد.ت.م.ص" معلم رياضات، و"بدر.ب.إ" معلم لغة عربية، و" محمد.ع.ع.ع" معلم كيمياء، و"جمال.أ.ا" معلم جغرافيا، و"رمضان.ا.ا" معلم فيزياء، و" زكي.ي.م" معلم رياضيات.



وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، لتدريسه بمراكز الدروس الخصوصية، لاتخاذهم اجراءات غير قانونية للتدريس بها، وتصل العقوبة حتى الإيقاف عن العمل، وجار إبلاغ الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورين.