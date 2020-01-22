حسام البدري يعلق على عودة عمرو وردة للمنتخب



تحدث حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن إمكانية ضم لاعب لاريسا اليوناني عمرو وردة، خلال المعسكرات المقبلة للفراعنة.



وآسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التى أجريت امس عن تواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.



وقال البدري فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس"، عن إمكانية ضم عمرو وردة للمنتخب :" لا يوجد تحفظ على اي اسم، وعمرو وردة إذا احتاجته سوف أضمه، والفترة القادمة صعبة على المنتخب ونسعي لإختيار القوام الأفضل".



مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم



الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020



الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020



الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021



الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021



الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021

