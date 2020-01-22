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حسام البدري يعلق على عودة عمرو وردة للمنتخب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:57 م
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عمرو وردة
عمرو وردة
محمد جمال
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تحدث حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن إمكانية ضم لاعب لاريسا اليوناني عمرو وردة، خلال المعسكرات المقبلة للفراعنة.

وآسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التى أجريت امس عن تواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.

وقال البدري فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس"، عن إمكانية ضم عمرو وردة للمنتخب :" لا يوجد تحفظ على اي اسم، وعمرو وردة إذا احتاجته سوف أضمه، والفترة القادمة صعبة على المنتخب ونسعي لإختيار القوام الأفضل".

مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر عمرو وردة حسام البدري اخبار الرياضة

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