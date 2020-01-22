كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

حرص كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة على توجيه بشرى سارة لجماهير فريقه التي تنتظر التعاقد مع مهاجم مميز لخلافة لويس سواريز الغائب حتى نهاية الموسم للإصابة.













وردا على سؤال عن إمكانية تعاقد النادي الكاتالوني مع مهاجم في يناير، قال سيتين الذي تولى المهمة على رأس الجهاز الفني منتصف الشهر الحالي خلفا لمواطنه آرنستو فالفيردي: "نحن نفكر بذلك ونتحدث عن الأمر ولكن ما زال علينا أن نفكر قليلا بعد.. ليست مسألة تقلقني كثيرا".









وأضاف سيتين: "أنا قلق حيال مباراة إيبيزا إيفيسا في كأس إسبانيا ومواجهة فالنسيا في الدوري يوم السبت المقبل".









وعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى التمارين هذا الأسبوع بعد تعافيه من تمزق عضلي في فخذه الأيمن منذ أواخر نوفمبر الفائت، وستشكل عودته إلى الفريق إضافة كبيرة لبرشلونة في خط الهجوم.









وقال سيتين (61 عاما): "ديمبيلي لاعب مهم من دون أدنى شك. إنه لاعب مذهل، لم يحظ بالاستقرار ولكن سيكون بالطبع لاعبا مهما للنادي ونحن متأكدون أنه سيساعدنا كثيرا".