Advertisements
Advertisements
Advertisements

يتعلق بوالدها.. السؤال الذي رفضت إيفانكا ترامب الإجابه عنه

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:44 م
Advertisements
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
وكالات
Advertisements
طرح مراسل قناة "سي إن إن" الأمريكية جيم أكوستا، على إيفانكا ترامب سؤالًا يتعلق حول إجراءات عزل والدها، بينما ترفض إيفانكا الإجابة.

ونشر أكوستا، مقطع مصور، عبر حسابه على موقع تويتر، أظهر إيفانكا أثناء نزولها من على درج داخل المؤتمر، سألها المراسل: "إيفانكا، هل لديك أي تعليق على محاكمة عزل أبيك؟ ما رأيك؟" فتجاهلت الرد، فعاود السؤال عليها مرة أخرى: "أي تعليقات على محاكمة عزل أبيك؟" وواصلت إيفانكا التجاهل، فسأل: "هل تعقدين أنه يجب أن يكون هناك أي شهود؟" لكنها أيضا تجاهلت الرد وواصلت المسير.

وطرح جيم السؤال على إيفانكا أثناء مشاركته في تغطية المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام حاليا في دافوس بسويسرا.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد صوت في وقت مبكر من يوم الأربعاء 22 يناير، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة بإستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترامب ايفانكا ترامب امريكا الاجابة عن سؤال

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ أقل من ساعة

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

منذ نصف ساعة

ننشر تفاصيل مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

منذ ساعة و 7 دقيقة

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ أقل من ساعة

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 7 ساعات

آخر قرار من الأهلي في رحيل صالح جمعة اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

منذ ساعة الا ربع

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

صحفيو البيت الأبيض يحتجون على سحب تصريح مراسل "سي إن إن"

منع الصحفي الذي أهانه ترامب من دخول البيت الأبيض

محكمة أمريكية تنتصر للصحفي الممنوع من دخول البيت الأبيض

البيت الأبيض يعلن موافقته على إعادة اعتماد صحفي الـ "سي أن أن" بشكل "موقت"

البيت الأبيض يعيد اعتماد مراسل الـ"سي إن إن" مؤقتاً

إدارة "ترامب" تضع القضاء في موقف محرج وتهدد صحفي "CNN"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:52 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

04:16 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status