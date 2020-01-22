يتعلق بوالدها.. السؤال الذي رفضت إيفانكا ترامب الإجابه عنه

طرح مراسل قناة "سي إن إن" الأمريكية جيم أكوستا، على إيفانكا ترامب سؤالًا يتعلق حول إجراءات عزل والدها، بينما ترفض إيفانكا الإجابة.



ونشر أكوستا، مقطع مصور، عبر حسابه على موقع تويتر، أظهر إيفانكا أثناء نزولها من على درج داخل المؤتمر، سألها المراسل: "إيفانكا، هل لديك أي تعليق على محاكمة عزل أبيك؟ ما رأيك؟" فتجاهلت الرد، فعاود السؤال عليها مرة أخرى: "أي تعليقات على محاكمة عزل أبيك؟" وواصلت إيفانكا التجاهل، فسأل: "هل تعقدين أنه يجب أن يكون هناك أي شهود؟" لكنها أيضا تجاهلت الرد وواصلت المسير.



وطرح جيم السؤال على إيفانكا أثناء مشاركته في تغطية المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام حاليا في دافوس بسويسرا.



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد صوت في وقت مبكر من يوم الأربعاء 22 يناير، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة بإستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.



