بالتعاون مع أكاديمية ناصر.. "الهجرة" تنظم دورة حول الأمن القومي

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للقوات المسلحة على دعمها لجهود الوزارة وسرعة الاستجابة لفكرة الدورة، إيمانا منها بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي، مشيرة إلى أن الدورة تعد فرصة هامة تتيح للشباب المعرفة بوطنهم مصر والتحديات التي تواجهها، لافتة إلى أن أبناء الجيل الثاني والثالث هم سفراؤنا بالخارج الذين يجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

وأكدت، أن الشباب هم خط الدفاع الأول عن مصر في الخارج، موضحة أن هدف الدورة حماية أبنائنا في الخارج من أي معلومات مغلوطة أو تأثيرات سلبية تستهدف عقول الشباب، وصد أي محاولات استقطاب للأفكار المتطرفة واستعراض لكافة التحديات التي تواجهها المنطقة.

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة تثقيفية في الأمن القومي لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بأستراليا، والتي استضافتها الأكاديمية بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج.وأكد مدير كلية الدفاع الوطني، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام ببرامج الإعداد والتأهيل ونشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين والمدنيين، مشيدًا بدور وزارة الهجرة في الاهتمام بالمصريين في الخارج وخاصة الشباب، باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن.وتناولت الدورة، العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري على كافة الأصعدة، كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر، وذلك على أيدي نخبة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات بالأكاديمية.يذكر أن الوفد الشبابي من أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج المقيمين في أستراليا، يزور مصر حاليًا، وقامت وزارة الهجرة بتنظيم العديد من الفاعليات والزيارات لهم تتضمن معالم سياحية، وهي الزيارة رقم ١٨ التي تنظمها وزارة الهجرة لابناء المصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم.