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اليوم.. لجنة الصحة بالبرلمان تعيد النظر في مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:16 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، بداية من اليوم الاربعاء 22 جانفي 2020، في الاستماع الى عديد الأطراف المعنية، بمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وذلك بعد أسبوع من الجلسة العامة التي أفضت الى إعادة مشروع القانون الأساسي إلى هذه اللجنة من أجل إعادة النظر فيه.

وقد اكد رئيس اللجنة خالد الكريشي، ان أعضاء اللجنة اتفقوا خلال جلسة اليوم على إعادة النظر في مشروع القانون، بناء على رزنامة استماعات ومراسلات كتابية مع الاطراف المعنية بهذا الملف.

ويذكر أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، يقترح منح الحقّ للمتضرر أو وليه الشرعي أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضّرر أو العلم بالفعل المنشأ للضرر.
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