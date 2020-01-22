تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم









بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، وسجل المؤشران العام والأول تراجعاً اليوم بالنسبة نفسها البالغة 0.19%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بوتيرة أكبر بنسبة 0.21 % . وتقلصت سيولة البورصة اليوم 22.8 % إلى 34.55 مليون دينار مقابل 44.74 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت أحجام التداول 4.1 % إلى 169.88 مليون سهم مقابل 163.14 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.





وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت اليوم ، فقد هبطت مؤشرات 6 قطاعات يتصدرها التكنولوجيا بنسبة تقترب من 10%، بينما سجل 4 قطاعات أخرى صعوداً بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.64 % .









على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، تصدر سهما "آبـــار" و"السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% لكلا السهمين، فيما تصدر سهم "عمــار" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 31.58 % ، وحقق "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.31 مليون دينار متراجعاً 0.18%، بينما تصدر سهم "الامتياز" نشاط الكميات بتداول 16.97 مليون سهم مرتفعاً 3.13 % .





ةتباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء ، واختتم المؤشران العام والأول التعاملات على تراجع بنسب بلغت 0.16 %و0.24 % على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.07