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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:13 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

أنهت  بورصة الكويت  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، وسجل المؤشران العام والأول تراجعاً اليوم بالنسبة نفسها البالغة 0.19%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بوتيرة أكبر بنسبة 0.21 % .وتقلصت سيولة البورصة اليوم 22.8 %  إلى 34.55 مليون دينار مقابل 44.74 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت أحجام التداول 4.1 %  إلى 169.88 مليون سهم مقابل 163.14 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت اليوم ، فقد هبطت مؤشرات 6 قطاعات يتصدرها التكنولوجيا بنسبة تقترب من 10%، بينما سجل 4 قطاعات أخرى صعوداً بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.64 % .


على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، تصدر سهما "آبـــار" و"السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% لكلا السهمين، فيما تصدر سهم "عمــار" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 31.58 % ، وحقق "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.31 مليون دينار متراجعاً 0.18%، بينما تصدر سهم "الامتياز" نشاط الكميات بتداول 16.97 مليون سهم مرتفعاً 3.13 % .

ةتباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء ، واختتم المؤشران العام والأول التعاملات على تراجع بنسب بلغت 0.16 %و0.24 % على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.07
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