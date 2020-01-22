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قبل انطلاقها اليوم.. تعرف على تردد قناة الزمالك والبرامج المقرر عرضها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:47 م
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تردد قناة الزمالك
تردد قناة الزمالك
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قبل انطلاقها اليوم، ننشر لكم في السطور التالية تردد قناة الزمالك والبرامج المقرر عرضها، فقد ازداد البحث في الأونة الأخيرة من قبل جماهير نادي الزمالك لمشاهدة برامج القناة ومتابعتها عبر جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة الزمالك

ننشر لكم كافة المعلومات المتعلقة عن تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي النايل سات:

– القمر الصناعي: نايل سات.
– التردد: 12020.
– الاستقطاب: أفقي (H).
– معدل الترميز: 27500.
– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
– الجودة: SD.

قناة الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الفترة الأخيرة عن انطلاق قناة الزمالك خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا ظهوره على القناة لتقديم برنامج خاص به، يناقش جميع الأحداث الجديدة التي تحدث في النادي.

ومن المنتظر أن تعرض قناة الزمالك جميع الأخبار الخاصة بالقلعة البيضاء من جميع الجهات سواء مباريات كرة القدم والألعاب الأخرى، بجانب نخبة من أهم وأكبر المحللين الرياضيين في مصر ونجوم نادي الزمالك القدامي. 

قناة الزمالك.. تغطية خاصة

تقوم قناة نادي الزمالك بتغطية كافة الأحداث الخاصة بالقلعة البيضاء، وتبث على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، حيث ينتظر جماهير النادي كافة البرامج المتعلقة بالنادي الزمالك، لمعرفة كافة التفاصيل والمبارايات والأحداث.

البرامج المقرر عرضها على قناة الزمالك

وتنطلق قناة الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 22/1/2020، في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا، ويتم عرض البرامج التالية:

- برنامج "أخبار الزمالك" يقدمه أحمد جمال، وسيكون عن أخبار النادي في المواقع والسوشيال ميديا، ومناقشة أبرز المستجدات مع فرح على يوميًا في تمام الساعة 6 مساءًا. 

- برنامج "بروح رياضية"، يقدمه عبدالواحد السيد.

- برنامج "ألعاب الصالات"، تقدمه نيرة الأحمر تناقش كل ما يخص أخبار كرة اليد والسلة والطائرة.

- برنامج "هوانم الزمالك"، تقدمه الإعلامية نوليا مصطفى.

- برنامج "الزمالك 1911"، يقدمه شادي عيسى، ويتحدث عن تاريخ الزمالك وبطولات النادي.

- برنامج "مع مرتضى منصور"، يقدمه رئيس نادي الزمالك من خلال حلقات مسجلة لمدة 4 أيام أسبوعيًا.

- برنامج "الرأي الآخر"، يقدمه كابتن الأهلي ومصر الأسبق مصطفى يونس أسبوعيًا.

- برنامج "صباحي"، يقدم أخبار الزمالك وكل ما هو جديد في الصحف والمواقع من أخبار تخص النادي.

وينتظر عشاق القلعة البيضاء انطلاق قناة الزمالك اليوم في الموعد المقرر، ويحرصون على معرفة تردد قناة الزمالك لسهولة متابعة كل ما يتعلق بالنادي وكافة البرامج التي يتم عرضها.

قبل انطلاقها اليوم.. تعرف على تردد قناة الزمالك والبرامج المقرر عرضها
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