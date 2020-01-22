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يوم علمي لقسم جراحة الفم والوجه والفكين بـ"أسنان المنيا"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:07 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أقام قسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية الطب جامعة المنيا، يوما علميا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور ياسر فتحي حسين عميد كلية طب الأسنان، بعنوان "كيفية التعامل مع العدوى والتهابات الفم والوجه والفكين".

وجاء ذلك بهدف نشر الوعي العلمي وتعريف أطباء الأسنان على الأساليب التشخيصية والعلاجية الحديثة في مجال طب الأسنان، وتوفير فرص للتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثيه بين أطباء الأسنان محليًا ودوليًا.

وحاضر بفعاليات اليوم العلمي، الدكتور خيري المرسي أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين جامعة القاهرة، والدكتور محمد حسين زكي المدرس بقسم جراحة الفم والوجه والفكين جامعة المنيا، بإشراف من الدكتور شريف محسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بركات رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين والمشرف العام علي الملتقي، والدكتور عبدالله عاطف حموده مدير وحدة التعليم المستمر، وذلك بحضور الدكتور حامد جاد مدير عام مستشفى طب الأسنان بجامعة المنيا، والدكتور ضياء أحمد السيد نائب مدير المستشفى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أطباء الأسنان من منتسبي جامعة المنيا.

ودار النقاش خلال اليوم العلمي لطب الأسنان بجامعة المنيا حول محورين هامين في مجال جراحة الوجه والفكين واستخدام المناظير، ليأتي ذلك تلبيةً لتطلعات كلية طب الأسنان جامعة المنيا لأن تصبح رائدة في مجال طب الأسنان والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستوى القومي والإقليمي، وتنفيذًا لرسالتها التي تهدف من خلالها إلى تعليم طبيب الأسنان الرعاية والخبرات التكنولوجية الحديثة، وبالتالي توفير رعاية ذات جودة عالية في مجال صحة الفم، مع التوجه للوقاية والخبرة في علاج الأسنان والممارسة الأخلاقية، وذلك لتقديم خدمات مميزة ومناسبة لأهالي الصعيد ودفع عجلة المعرفة السريرية من خلال البحوث، والتعليم المستمر وبرامج الدراسات العليا لطب الأسنان.
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