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الغضبان: إقامة محطتين كهرباء جنوب وغرب بورسعيد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:05 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه جاري العمل حاليا في إنشاء محطتين كهرباء جديدتين بجنوب وغرب المحافظة، لافتًا أن المحطتان يساهما بشكل كبير في أعمال التنمية التي تتم على أرض المحافظة واستقرار التيار الكهربائي، وتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية اللازمة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد للمهندس أحمد الإبراشي، رئيس منطقة كهرباء القناة وسيناء، في إطار مزيد من التعاون بين الكهرباء ومحافظة بورسعيد والتأكيد علي الارتقاء بمستوى خدمة الكهرباء.

وأوضح المحافظ، أن المحطة الأولى تقام على طريق "بورسعيد _ الإسماعيلية"، تسمي محطة جنوب بورسعيد والثانية محطة "بورسعيد _ دمياط"، بطاقة استعابية 350 ميجاوات، وجهد ١١٦٦٢٢٠ ك.ف، لتأمين محافظة بورسعيد من أكثر من مصدر لتستوعب كافة الأحمال المستقبلية بالمحافظة، ولتلبية الاحتياجات من الاستثمارات والمشروعات الجديدة المختلفة، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال إنشاء المحطات ودخولها للخدمة خلال عام.
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