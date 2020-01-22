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ارتفاع معدلات التضخم في المغرب بنسبة 0.2 %
الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:50 م
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قالت مندوبية التخطيط، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.2 بالمئة في 2019، ليتباطأ من النسبة المسجلة في 2018 البالغة 1.9 بالمئة.
وارتفعت أسعار الأغذية 0.5% في 2019، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية 0.9%، واستقرت أسعار النقل بينما ارتفعت تكاليف التعليم 3.1 بالمئة في 2019 مقارنة بمستواها قبل عام.
وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عند 0.4 بالمئة في ديسمبر 2019.
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