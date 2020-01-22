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مسابقتان من جناح الأزهر بمعرض الكتاب لجمهوره

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:03 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مسابقتين للجمهور؛ حيث يمكن الإجابة عليها طَوال أيام المعرِض عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأوضح، أن المسابقة الأولى ثقافية عامة، تتكون من 10 أسئلة، كل سؤال عبارة عن قصة قصيرة جدًّا، وعلى المتسابق أن يجيب عن صاحب القصة نفسها. 

وجاءت المسابقة الثانية كصوتيات، والتي يمكن الاشتراك فيها من خلال وضع رابط للأعمال الصوتية الخاصة بالمتسابق؛ والذي يمكن أن يتضمن قراءة لما تيسر من آيات القرآن الكريم، أو أناشيد، أو ابتهالات دينية.

ويتم إعلان الفائزين قبل نهاية المعرض عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم تسليم الجوائز في اليوم الأخير.

يشار إلى أن الأزهر الشريف يشارك للعام الرابع على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ 51، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر إلى الرابع من فبراير المقبل.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
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الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب جناح الازهر

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