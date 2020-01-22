آخر قرار من الأهلي في رحيل صالح جمعة اليوم

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"هناك جلسة سيتم عقدها اليوم لحسم مصيره و سيتم مناقشة العروض التي وصلت للاعب، وسنقوم بالانتهاء من مسألة رحيله اليوم".



