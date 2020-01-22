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آخر قرار من الأهلي في رحيل صالح جمعة اليوم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:01 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"هناك جلسة سيتم عقدها اليوم لحسم مصيره وسيتم مناقشة العروض التي وصلت للاعب، وسنقوم بالانتهاء من مسألة رحيله اليوم".

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن في وقت سابق عدم حاجة الفريق الأحمر لخدمات صالح جمعة متمنيًا التوفيق له في النادي الذي سينتقل له.
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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي صالح جمعة سيد عبد الحفيظ الاهلي اخبار الاهلي

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