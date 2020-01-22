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النائب فايز بركات: زيادة اعتمادات "التعليم" تُنهي أزمة الكثافة الطلابية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:01 م
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النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
دينا إبراهيم
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رحب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بزيادة اعتمادات وزارة التعليم بنسبة 33.3% في موازنة العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة متوقعة في مجال التعليم والصحة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التطور الذي نشهده في الوقت الحالي يؤكد الرؤية الاقتصادية التي تعمل بها القيادة السياسية.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن لجنة التعليم تنادي دائمًا بزيادة مخصصات التعليم وكانت تجري مناقشات حادة ولكن الحكومة ممثلة في وزارة المالية كانت ترفض الزيادة أو تتم الزيادة المخصصة لوزارة التعليم ولكن بنسبة ضعيفة، لافتًا إلى أن الميزانية الجديدة ستطبق خلال عام 2020- 2021 خاصة بعد استقرار الدولة وتوفر الموارد.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الزيادة الاستثمارية ستسهم في زيادة الأبنية التعليمية للتغلب على مشكلة كثافة الفصول والتغلب على عجز المدرسين نتيجة لضعف الأجور.
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الكلمات المفتاحية

لجنة التعليم فايز بركات

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