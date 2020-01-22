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النائبة ماجدة نصر: زيادة اعتمادات وزارة التعليم خطوة للتطوير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مقترح الحكومة بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لوزارة التعليم بنسبة 33.3% من الخزانة العامة للعام المالي 2020/ 2021، جاء تلبيةً للنداءات المستمرة من اللجنة خلال السنوات السابقة.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الزيادة بنسبة 33.3% تعتبر جيدة وستساهم بنسبة كبيرة في حل المشاكل والتحديات الموجود حاليًا بالنسبة للتعليم، مؤكدة أن أي فرصة لزيادة مخصصات التعليم وإحساس الدولة ووزارة التعليم بالمعاناة الخاصة بكل جهات التعليم هو أمر جيد.

وأوضحت عضو لجنة التعليم، أن قطاع التعليم مازال يعاني من عدم إمكانية التطوير بالشكل الجيد الذي نريده وخاصة بعد خطة التطوير الشاملة لكل مراحل التعليم بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن النسبة المخصصة للزيادة ستعمل على تحسين رواتب المعلمين وحل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول إلى حد ما و"ننادي بالزيادة أكثر لحل مشاكل التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية".
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الكلمات المفتاحية

ماجدة نصر النواب التعليم

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