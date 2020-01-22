هذه الجمعة.. الفخفاخ يقدم منهجية مسار تشكيل الحكومة

تمّت برمجة عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 24 جانفي الجاري بقصر الضيافة بقرطاج، ليقدم خلالها رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، معطيات تتعلق بمنهجية مسار تشكيل الحكومة وبرنامج عمله في هذا الإطار.



ومن المنتظر أن ينطلق الفخفاخ غدا الخميس، في مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب والمنظمات الوطنية، قبل عرضها رسميا على تصويت مجلس نوّاب الشعب.





وقد اكد رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ في اوّل تصريح له بأنّه سيعمل على أن تكون حكومته متناغمة مع ما عبّر عليه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى انّ حكومته ستتكوّن من فريق مصغّر ومنسجم وجديّ يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسيّة.



