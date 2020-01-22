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هذه الجمعة.. الفخفاخ يقدم منهجية مسار تشكيل الحكومة
الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:45 م
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مروى الجلاصي
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تمّت برمجة عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 24 جانفي الجاري بقصر الضيافة بقرطاج، ليقدم خلالها رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، معطيات تتعلق بمنهجية مسار تشكيل الحكومة وبرنامج عمله في هذا الإطار.
ومن المنتظر أن ينطلق الفخفاخ غدا الخميس، في مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب والمنظمات الوطنية، قبل عرضها رسميا على تصويت مجلس نوّاب الشعب.
وقد اكد رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ في اوّل تصريح له بأنّه سيعمل على أن تكون حكومته متناغمة مع ما عبّر عليه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى انّ حكومته ستتكوّن من فريق مصغّر ومنسجم وجديّ يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسيّة.
ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية التونيسة قيس سعيّد كان قد كلّف يوم الإثنين 20 جانفي 2020، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، التي لا تتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
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