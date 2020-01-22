Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع في سعر سهم "أرامكو" اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.2 % عند 8428 نقطة (- 17 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأربعاء بنحو (0.29 %) عند 34.45 ريال للسهم.

فيما أنهت أسهم “بنك البلاد” و”البحري” و”معادن” و”زين السعودية” و”الحكير” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

أرامكو السعودية:
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران. وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.

أعلنت أرامكو عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار، فيما سجّل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار.

يصل معدل الريع على إنتاج النفط الخام في أرامكو إلى 20%، حتى نوفمبر 2019 حيث أجرت الشركة اتفاقا مع الحكومة يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15%، اعتبارا من 1 يناير 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سهم سعر أرامكو

أخبار تهمك

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

منذ ساعتين

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مكافأة خاصة واستفسار.. أهم ما جاء في جلسة الخطيب وعبد الحفيظ بالأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ 36 دقيقة

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة البرازيلية الثانية لريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحدد بديل صفقة أوباميانج

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 21 ساعة

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ ساعة و نصف

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"أرامكو" تعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها

"أرامكو" تجيب على الاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين الأفراد

أرامكو: حلم الملك المؤسس تحقق على يد الملك سلمان بعد "الاكتتاب الأكبر"

تعرف على سعر إغلاق سهم "إرامكو" اليوم الأحد

"أرامكو" تكشف عن الحجم الإجمالي للطرح

في نهاية جلسة الثلاثاء.. تعرف على سعر إغلاق سهم "أرامكو"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

01:46 م

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

01:35 م

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status