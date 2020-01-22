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جاريدو لـ"الفجر الرياضي": أحارب لأكرر بالنجم ما صنعته مع الأهلي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:46 م
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جاريدو
جاريدو
وسام محمد
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تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الرياضي الساحلي التونسي عن مواجهة الأهلي والصعوبات التي تواجه فريقه في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل النجم الساحلي التونسي، ضيفا على النادي الأهلي مساء الأحد المقبل على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جاريدو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" : "نعلم مدى صعوبة مواجهة الأهلي، خاصة والمباراة في القاهرة.. المبارتان القادمتان غاية في الأهمية للنجم الساحلي، لكننا قادرون على التأهل إلى ربع النهائي".

وأضاف: " الجهاز الفني واللاعبون قادرون على تخطي تلك الفترة الصعبة، اللاعبون والجهاز الفني فقط لا أحد غيرهم".

وواصل: "أبذل قصارى جهدي لجعل النجم الساحلي أكبر فريق في إفريقيا وإسعاد جمهاهيره الوفية والمخلصة".

وتحدث المدرب الإسباني عن فترته مع النادي الأهلي قائلا: "فترتي مع الأهلي كانت خاصة بالنسبة لي لما تحمله من ذكريات عظيمة مع اللاعبين والجماهير.. مازال لي أصدقاء ومعجبين في القاهرة، كما أتواصل مع بعض اللاعبين حتى الآن ".

وأردف: " أحارب لجعل النجم الساحلي بطلا كما فعلت مع الأهلي من قبل".

وأضاف: "الأهلي من أفضل الفرق في إفريقيا، ويمتلك بعض اللاعبون الذين الذين لديهم الكثير من الجودة"

وأشار جاريدو: " ربما علي أن أتذكر أنني آخر مدرب توج مع الأهلي ببطولة قارية".

وأتم مدرب الأهلي السابق حديثه قائلا: "سأظل محتفظا بأصدقائي في الأهلي والقاهرة، ربما يمكننا المنافسة على النهائي مرة أخرى".
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