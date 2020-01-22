عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن وصول البطاقة الدولية للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر الجديد ليتم حاليًا الانتهاء من إجراءات قيده في قائمة الفريق.





وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أن إجراءات قيد بادجي لا تزال مستمرة وسيتم الانتهاء منها خلال ساعات.





وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة ٤ مواسم ونصف مقابل ٢ مليون يورو.





وسيتم قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية بدلًا من المغربي وليد أزارو لذي انتقل للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.