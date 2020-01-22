Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:43 م
Advertisements
بادجي
بادجي
علي نبوي
Advertisements
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن وصول البطاقة الدولية للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر الجديد ليتم حاليًا الانتهاء من إجراءات قيده في قائمة الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أن إجراءات قيد بادجي لا تزال مستمرة وسيتم الانتهاء منها خلال ساعات.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة ٤ مواسم ونصف مقابل ٢ مليون يورو.

وسيتم قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية بدلًا من المغربي وليد أزارو لذي انتقل للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي اليو بادجي الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 21 ساعة

مكافأة خاصة واستفسار.. أهم ما جاء في جلسة الخطيب وعبد الحفيظ بالأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة البرازيلية الثانية لريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. برشلونة يحدد بديل صفقة أوباميانج

منذ ساعة و 6 دقيقة

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ 33 دقيقة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

منذ ساعتين

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. عرض سعودي لاستعارة أزارو من الأهلي

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

أخبار الأهلي اليوم الخميس: ضم الصفقة الكبرى.. نجم الفريق يطالب فسخ تعاقده.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم الأهلي المنبوذ

خاص.. تفاصيل عرض الاتفاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

عاجل.. أليو بادجي يخوض مرانه الأول مع الأهلي على ملعب مختار التتش

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

01:46 م

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

01:35 م

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status