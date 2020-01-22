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ترامب لـ "جريتا ثونبرج": يجب أن تحول انتباهها بعيدًا عن الولايات المتحدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:42 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يعتقد أن تغير المناخ هو مجرد خدعة، وكان يود أن يرى جريتا ثونبرج تتحدث أثناء وجوده في دافوس.

أدلى ترامب، الذي كان يتنافس مع الناشط المناخي في سن المراهقة، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي قبل أن يغادر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع التزلج السويسري في دافوس.

وأشار إلى أن ثونبرج "هزمتني في مجلة تايم" في إشارة إلى فوزها بجائزة "شخصية العام" لمجلة تايم.

وقال أيضًا إنها يجب أن تحول انتباهها بعيدًا عن الولايات المتحدة للتركيز على "الأماكن الأكثر قذارة".

كما أصدر بيان عن الرئاسة العراقية أن الرئيس العراقي برهم صالح التقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب في دافوس، اليوم الأربعاء، وناقش تقليص عدد القوات الاجنبية في البلاد.

وقال البيان "خلال الاجتماع، تمت مناقشة تخفيض عدد القوات الأجنبية، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي للحفاظ على سيادة البلاد".

وبدأت محاكمة إقالة دونالد ترامب بجدية في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، في استخدام نادر للآلية الدستورية للاطاحة بالرئيس الذي عمّق استقطاب الناخبين الأمريكيين فقط قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ودعا الديمقراطيون مجلس الشيوخ إلى إقالة الرئيس الجمهوري من منصبه، واصفًا إياه بأنه يشكل خطرًا على الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي. وانتقد ترامب ومحاموه إقالته، قائلين إنه لم يرتكب أي خطأ، وأن الديمقراطيين يحاولون ببساطة منعه من إعادة انتخابه.

ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته رويترز إيبسوس في الفترة من 13 إلى 14 يناير، وافق 39٪ من البالغين في الولايات المتحدة على أداء ترامب الوظيفي، بينما رفض 56٪. كما وجد أن 45٪ من المستطلعين قالوا إن ترامب يجب إزالته من منصبه، بينما قال 31٪ إن رسوم الإقالة يجب رفضها.

ومن المتوقع أن تستمع المحاكمة التي يتم بثها عبر التلفزيون إلى مرافعات افتتاحية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا الأسبوع، ويمكن إجراء تصويت في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، على القواعد التي تحكم المحاكمة. حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
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