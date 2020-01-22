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الإسماعيلي يضم فخر الدين بن يوسف مجاناً

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:40 م
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فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
الفجر الرياضي
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نجح نادي الإسماعيلي بضم النجم التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الاتفاق السعودي السابق في الانتقالات الشتوية الحالية.

واجتاز فخر الدين بن يوسف الفحوصات الطبية التي أجراها في الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء، حيث أصبح من المنتظر أن يتم توقيع العقود بين الطرفين خلال الساعات القليلة القادمة، ليصبح ال\ولي التونسي لاعبًا في صفوف الدراويش بشكل رسمي .

وكان صاحب الـ28 عاماً قد توصل لاتفاق خلال الأيام الماضية مع إدارة ناديه السابق الإتفاق السعودي يقضي بفسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، دون الإعلان عن أسباب ذلك.

وسبق أن بن يوسف قام بارتداء زي كلا من الصفاقسي التونسي، وخاض مع الاتفاق 29 مباراة فى مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7.

يذكر أن بن يوسف حاض تجارب احترافية كان أبرزها في فرنسا لنادي ميتز على سبيل الإعارة ومنه إلى الترجي التونسي في عام 2018 قبل الانتقال للاتفاق السعودي 2018.

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