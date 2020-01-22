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إنفجار لغم بمرتفعات المغيلة دون أية أضرار بشرية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:36 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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وقع صباح اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020، إنفجار لغم تقليدي الصنع، بمرتفعات المغيلة الواقعة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.

وفي تصريحات له، أكّد الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع الوطني الرائد محمد زكري، أنّ لغما تقليدي الصنع، إنفجر على عربة عسكرية، أثناء دورية تمشيط روتينية لمرتفعات المغيلة.

وأوضح محمد زكري في ذات التصريحات، بأن الإنفجار لم يسفر عن أية أضرار، نافيا ما تم تداوله بعدد من المواقع بخصوص إصابة عسكري.
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