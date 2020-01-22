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نقابة الأطباء تفجر مفاجأة بشأن نقص أسرة الرعاية المركزة
الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:41 م
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ماهيتاب عبد الفتاح
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أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، أن أزمة نقص أسرة الرعاية مازالت مستمرة وأن المرضى يعانون من تلك الأزمة.
وأضاف الطاهر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، اليوم الأربعاء، أن أزمة أسرة الرعاية ليست بسبب نقص الأسرة ولكن السبب الرئيسي فيها هو نقص أعداد الأطباء والتمريض بسبب عزوفهم عن العمل بالقطاع الحكومي واتجاههم للعمل بالقطاع الخاص.
وأوضح، أن هذه الأزمة يجب حلها بأقصى سرعة، وينبغي تقدير الأطباء وفريق التمريض حتى تتحسن المنظومة الصحية ككل.
وأضاف الطاهر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، اليوم الأربعاء، أن أزمة أسرة الرعاية ليست بسبب نقص الأسرة ولكن السبب الرئيسي فيها هو نقص أعداد الأطباء والتمريض بسبب عزوفهم عن العمل بالقطاع الحكومي واتجاههم للعمل بالقطاع الخاص.
وأوضح، أن هذه الأزمة يجب حلها بأقصى سرعة، وينبغي تقدير الأطباء وفريق التمريض حتى تتحسن المنظومة الصحية ككل.
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