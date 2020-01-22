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"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:36 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا نشهد حالة من التقلبات الجوية الشتوية المعهودة في هذه الفترة ما بين انخفاض درجات حرارة وتساقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية خفيفة على القاهرة والوجه البحري غير مؤثرة على الأنسطة اليومية، مشددًا على أننا سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية مع بداية الأسبوع المقبل، حيث تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال الفترة القادمة مع بداية الأسبوع المقبل، يكون تأثيرها على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال البلاد والطرق المؤدية لمدن القناة ومحافظات شمال الصعيد والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية تصل لحد الضباب في بعض الأحيان.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، قائدي المركبات القيادة بهدوء على الطرق واتباع تعليمات المرور، وعبور المشاة من المناطق المخصصة لذلك.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس امطار الأرصاد

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