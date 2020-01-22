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السعودية تقهر أوزبكستان وتتأهل لأولمبياد طوكيو (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:25 م
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السعودية
السعودية
الفجر الرياضي
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تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة وأولمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة المقامة في دولة تايلاند.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق عبد الله الحمدان بعد تسديدة قوية من ناصر العمران ارتطمت بالحمدان ليغير اتجاهها نحو المرمى.

ويلعب الأخضر في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية اليوم.


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الكلمات المفتاحية

عبد الله الحمدان اولمبياد طوكيو المنتخب السعودي السعودية

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