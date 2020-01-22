وزير الخارجية العماني في دافوس: "الشرق الأوسط بحاجة إلى رؤية للمستقبل"

حث وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبدلله، المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء، على مساعدة الشرق الأوسط في صياغة رؤية للمستقبل وتقديمها إلى "الناس في الشارع"، أو الاستمرار في مواجهة الأزمة بعد الأزمة في المنطقة.



وقدم يوسف بن علوي بن عبد الله مقاربة ملفتة للنظر حول كيفية المضي قدمًا، حول الوضع الحالي للسياسة الجغرافية في المنطقة.



وتحدث في خضم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والصراع في سوريا، وعدم إحراز تقدم نحو السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إن الأطراف المعنية في هذه الأزمات "ليسوا مهتمين بحلهم بل بإدارتهم".



وأضاف بن عبد الله "هل يجب أن نستمر في هذا الطريق أو نسأل أنفسنا كيف نريد أن يبدو الشرق الأوسط في غضون 50، أو60 عامًا؟"



وأوضح أيضًا "لا نريد أن ننظر دائمًا إلى الماضي وأن نلوم الماضي، فنحن بحاجة إلى التطلع إلى المستقبل لكننا لا نعرف [كيف ينبغي أن يكون الشكل]".



واستجاب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لدعوة المسؤول العماني لإلهام الأمل في المستقبل بقوله إن بلاده "تسير في الاتجاه الصحيح".



وقال "في نهاية المطاف يرتبط الاقتصاد والسياسة في المنطقة".



وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، حاكم عمان الراحل، الذي حكم البلاد منذ ما يقرب من نصف قرن، عن عمر يناهز 79 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر، وخلفه السلطان هيثم بن طارق.



وأعلنت جين هارمان المديرة والرئيسة التنفيذية لمركز ويلسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، خلال المناقشة إن "عُمان فقدت قائدًا عظيمًا... والجميع هنا يقدم تعازيهم".



وأضافت يجب أن يكون هدفنا "هزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة" ويجب أن تتطابق التكتيكات مع الاستراتيجية. حسبما ذكر "ذا ناشونال ايه اي".



