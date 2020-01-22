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من حلم العالمية إلي الهاوية.. ماذا قدم ميدو للمقاصة في 227 يوما؟

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:38 م
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ميدو
ميدو
علاء خليف
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أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام توجيه الشكر إلي أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الكرة، على الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادته، وآخرها الخسارة أمس أمام فريق بيراميدز بنتيجة 3 – 1 في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.
وقرر مجلس إدارة المقاصة تكليف جمال عمر بتولي القيادة الفنية للفريق الفيومي خلال الفترة القادمة خلفًا لـ"ميدو".

حلم المقاصة الذي فشل "ميدو" في تحقيقه

تولي أحمد حسام "ميدو" قيادة فريق المقاصة وسط طموحات كبيرة من مسئولي النادي الفيومي، لتحقيق الفريق نتائج مميزة تحت قيادته والمنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، والتأهل إلي دوري أبطال إفريقيا، بل وصلت أحلام إدارة المقاصة أبعد من ذلك، حيث عقد مسئولي النادي آمالا عريضة على أن يقود "العالمي" الفريق للتتويج باللقب الإفريقي والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، ولكن تحول الحلم إلي كابوس، وواجه المدرب الشاب سوء توفيق كبير وحقق سلسلة نتائج مخيبة مع الفريق وتركه يُصارع الهبوط في الدوري الممتاز.

ماذا قدم المقاصة تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"؟

تعاقد مجلس إدارة المقاصة مع أحمد حسام "ميدو" في 9 يونيو الماضي لقيادة الفريق الفيومي واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق لمدة 227 يومًا تقريبًأ، وقاد "العالمي" الفريق في 16 مباراة، فاز في 3 مباريات فقط بنسبة (18.7%)، وتعادل في 5 مباريات بنسبة (31.3%)، وخسر 8 مباريات بنسبة (50%).

سجل لاعبو المقاصة تحت قيادة "ميدو"، 17 هدفًا بمعدل (1.06 هدف لكل مباراة)، واستقبلت شباكه 26 هدفًا، بمعدل (1.62 هدف لكل مباراة)

قاد "ميدو" فريق المقاصة في 14 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 15 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا، وحصد 11 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط عن طلائع الجيش ونادي مصر اللذان يتواجدان في مراكز الهبوط بجدول الدوري حيث يحتلان المركزين السادس عشر والسابع عشر علي الترتيب.

أما في بطولة كأس مصر، خسر ميدو أول مبارياته مع المقاصة أمام الزمالك 1-0 في الدور ربع النهائي من النسخة الماضية من البطولة المحلية، أما في نسخة هذا الموسم تجاوز دور الـ32 بعدما تغلب علي فاركو بهدفين دون مقابل.

اعتمد "ميدو" خلال قيادته لفريق مصر المقاصة على 26 لاعبًا، ويعد محمود حمدي حارس مرمي الفريق هو الأكثر مشاركة تحت قيادته وخاض 14 مباراة، بينما الثلاثي عمرو مرعي وصلاح أمين، وايدو موسيس يتقاسمون لقب "هداف" الفريق في عهد "العالمي" وسجل كل منهم 3 أهداف.

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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي ميدو دوري ابطال افريقيا المقاصة الدوري المصري

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