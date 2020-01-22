ليفربول يحدد سعر نجمه رسمياَ

أفادت بعض التقارير إن ليفربول على استعداد لبيع جناح الفريق شاكيري إذا تم تقييمها بقيمة 25.5 مليون جنيه إسترليني.





شارك لاعب منتخب سويسرا الدولي في 10 مباريات مع فريق ريدز في جميع المسابقات هذا الموسم ، ثلاث منها فقط في البداية.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الميرور" أن تم ربط روما وإشبيلية بقوة مع شاكيري ، فقد تعثر ليفربول بالفعل على أساليب القروض من كلا الناديين.





يشير التقرير إلى أن قادة الدوري الإنجليزي الممتاز لا يتطلعون إلى تفريغ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في يناير ، لكن هذا الموقف قد يتغير في نهاية الحملة إذا تم تقديم العرض المناسب.



