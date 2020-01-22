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تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء 22/1/2020

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:40 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الـ22/1/2020 في بيانها المعلن عبر موقعها الرسمي.

طقس اليوم الأربعاء

أكدت الهيئة في بيانها، على أن طقس اليوم الأربعاء، يسوده طقسًا باردًا شمالاً معتدلًا جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلا.

رياح شمالية غربية

وأوضحت الأرصاد، أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، في تلك المناطق.

سقيع وسقوط أمطار

وقالت الأرصاد: "أن تتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

تفاصيل حالة البحر المتوسط

وأضافت الأرصاد: "بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية".

تفاصيل حالة البحر الأحمر وارتفاع الأمواج

وعن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الرحراة المتوقعة اليوم الأربعاء: 

القاهرة   10   15

الإسكندرية  11  17

دمنهور 10    16

شبين الكوم  10  15

طنطا      09   15

مطروح    12 16

بلطيم    10   16

السلوم     9   15  

سيوة     8   15

بورسعيد  10   15

دمياط    10   15

الزقازيق  9   15

الإسماعيلية 08 16

السويس 11 17

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 20

مرسى علم 13 19

الفيوم 10 17

بني سويف 09 17

المنيا 09 17

أسيوط 08 16

سوهاج 08 17

قنا     08 17

الأقصر10 19

درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية، اليوم الأربعاء: 


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