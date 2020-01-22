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فيلم "Jab Harry Met Sejal" يخيب آمال الجمهور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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طُرح مؤخرًا تريلر فيلم Love Aaj Kal للمخرج امتياز علي، وكان موضع شك. بينما حاول البعض الدفاع عنها بإدراج بعض أفلامه الخالدة مثل Highway وTamasha وJab We Met.

قبل فيلم Jab Harry Met Sejal، كان إمتياز قد أطعمنا بالفعل بأفلامه التجارية، المليئة بشخصيات معقدة مثل شخصية فيد وفيرونيكا وفيرا وفير وغيرها. لذلك عندما جاء إلى الشاشة الكبيرة مع فيلم Rab Ne Bana Di Jodi من بطولة أنوشكا شارما وشاه روخ خان، كان من الصعب عدم الدخول إلى المسرح دون تحيز.

كان فيلمJab Harry Met Sejal لعام 2017 تعاونًا بين مخرج مبدع في صناعة الأفلام الهندية وملك الرومانسية، الفيلم الرومانسي النهائي يغلي ويمتلئ بالمشاعر التي لم يكن الجمهور الهندي يعرف أنها قادرة على الشعور بها. للأسف تبين أنه أضعف فيلم في مهنة امتياز علي وهدر كبير لموهبة شاه روخ.

يقوم شاه روخ خان، بلعب دور هاري وهو مرشد سياحي، يُجبر بواسطة سيجال – وتقوم بدورها أنوشكا شارما - وهي فتاة متميزة جوجراتية، على مساعدتها في العثور على خاتم خطبتها الذي فقدته في مكان ما في وسط المجهول. يسافرون عبر أوروبا ليجدوا الخاتم.

ويكشف تريلر الفيلم عن هذا الجزء من القصة، والفيلم الذي يستغرق ساعتين و24 دقيقة لا يخبرك بشيء أكثر من ذلك. بدا هاري وكأنه نسخة سطحية من شخصية باني من فيلم Yeh Jawaani Hai Deewani وهو شخص منعزل يسافر حول العالم. من ناحية أخرى، تذكرنا سيجال بـشخصية جيت من فيلم Jab We Met.

إن الشخصيات مكتوبة بشكل سطحي إلى الحد الذي يجعل حتى الممثلين الماهرين مثل شاه روخ خان وأنوشكا شارما يفشلون في جعلنا نقتنع بالقصة.
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الكلمات المفتاحية

نجوم بوليوود شاه روخ خان امتياز علي الفجر الفني الاتي أنوشكا Love Aaj Kal Jab Harry met Sejal

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