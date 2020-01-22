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بريانكا شوبرا تشارك في منتدى "WEF" الاقتصادي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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تحدثت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، في المنتدى الاقتصادي العالمي 2020، عن سبل القضاء على الفقر، وأهمية الاستثمار في شعب البلد وخلق سكان يريدون الاستثمار فيه.

بعد ديبيكا بادوكوني، جاء دور بريانكا شوبرا للتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي الجاري في دافوس بسويسرا. شاركت الممثلة في دردشة حية مع العديد من الشخصيات المشهورة من جميع أنحاء العالم. تحدثت عن الحاجة إلى خلق نوع من التقدم الذي يريد المرء أن يرى للقضاء على الفقر.


تحدثت بريانكا شوبرا أيضًا عن كيفية نجاح الهند في القضاء على مرض شلل الأطفال بمساعدة 200 مليون متطوع.

وقالت بريانكا: "قبل 11 عامًا، كان 60 في المائة من حالات الإصابة بشلل الأطفال في العالم في الهند. بعد خمس سنوات، تم القضاء عليها. وكان ذلك بسبب الحملة الضخمة التي قامت بها الحكومة ونحو 200 مليون متطوع... من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، اجتمعوا وقالوا إننا سنحدث التغيير في هذا البلد".

أكدت بريانكا شوبرا، على أهمية الاستثمار في شعب البلد وخلق سكان يريدون الاستثمار فيه. وقالت: "لنجلب العالم إلى مكان يمكن فيه تحقيق أحلام الطفل، حيث يمكن للطفل الحصول على التعليم، حيث يمكن لهذا الطفل الحصول على أوراق، حيث يمكن أن يكون لهذا الطفل مستقبل".

وأضافت بريانكا: "أحب أن أعيش في مكان يستطيع فيه أطفالي - عندما يكون لدي - أن يكبروا في عالم استمع فيه قادة العالم إلى جيل جريتا تونبرج. أريد أن يكبر أطفالي في مكان حيث يتم احتواء أزمة المناخ، إن لم يتم تجنبها. أريد أن أعيش في مكان يمكن أن تكون فيه قدرة المرأة على النجاح حقًا إنسانيًا أساسيًا وليس على أساس الجغرافيا أو فرصة".

شاركت بريانكا أيضًا مقاطع فيديو لخطابها في WEF 2020 على إنستجرام.

انتقلت بريانكا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صورة لنفسها مع نجوزي أوكونجو إيويالا، وهي خبيرة اقتصادية وخبيرة في التنمية الدولية، وكانت أيضًا جزءًا من اللجنة التي شاركت بريانكا فيها.

كتبت بريانكا: "الدكتورة نجوزي نيابة عن Gavi، لقد قامت بتطعيم 86٪ من أطفال العالم وأنقذت أكثر من 13 مليون شخص منذ عام 2000. وهي تقوم بعمل الله حقًا، والدكتور نجوزي هي خبيرة اقتصادية وخبيرة في التنمية الدولية ورئيسة gavi alliance، وهي منظمة مذهلة ساعدت في تحصين أكثر من 760 مليون طفل وأنقذوا 13 مليون شخص، والدليل هو في الأرقام، ومن الواضح أنه مع منظمات مثل Gavi وشركائها المدهشين مثل unicef وW.H.O يمكننا القضاء على الفقر المدقع".

ترتبط بريانكا شوبرا ب unicef منذ أكثر من عقد من الزمن. وقد تم تكريمها مؤخرًا بجائزة Danny Kaye الإنسانية.
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نجوم بوليوود دافوس بسويسرا بريانكا شوبرا الفجر الفني

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