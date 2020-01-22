Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القليوبية: الأمية تؤثر على عمليات التنمية المستدامة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:34 م
Advertisements
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
محمد نبيل
Advertisements
أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعوق عمليات التنمية المستدامة واحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، مشيرًا إلى أن الأمية تٌعد أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، لافتًا إلى  أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم (هيئة تعليم الكبار) والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار زيارته لمحافظة القليوبية لمناقشة ما تم تنفيذه من خطوات في القضاء على الأمية، وتنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية لتصبح القليوبية محافظة بلا أمية، بمشاركة الجهات المعنية لتقوم كل جهه بالدور المنوط بها للقضاء على الأمية وتفعيل مبادرة حياة كريمة، من خلال دمج التعليم وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم بالتمكين الإقتصادي للمواطنين. 


وخلال الاجتماع تم استعراض الإيجابيات والمعوقات التي تواجه العمل الميداني لمحو الأمية، وكيفية التغلب عليها من خلال زيادة عدد فصول محو الأمية وتحفيز الدارسين وجعل الحصول على شهادة محو الأمية شرط من شروط استخراج التراخيص والحصول على فرص العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محو اميه محافـظ القليوبيــة الفجر التعليم

أخبار تهمك

إصابة أحمد الشيخ في تدريب الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل انتقال وليد أزارو للاتفاق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ ثلث ساعة

الأهلي الخاسر الأكبر.. سعر إعارة وليد أزارو للاتفاق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ليفربول يقترب من أقوى صفقاته

منذ أقل من ساعة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"عاشور": مواجهة قضية الأمية لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب

محافظ الشرقية يُكرم المستشار العسكري للمحافظة

محافظ المنيا يبحث مع رئيس جهاز محو الأمية إجراءات الخطة العامة

محافظ القليوبية يبحث مع رئيس هيئة تعليم الكبار إطلاق مبادرة 'القليوبية خالية من الأمية' (صور)

محافظ قنا يشهد توقيع برتوكول تعاون للاستفادة من قدرات شباب الجامعات

محافظ الغربية: نستهدف القضاء على الأمية في أقل من 3 سنوات (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

10:01 ص

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

01:17 م

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

03:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status