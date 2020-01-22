محافظ القليوبية: الأمية تؤثر على عمليات التنمية المستدامة





جاء ذلك خلال استقباله الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار زيارته لمحافظة القليوبية لمناقشة ما تم تنفيذه من خطوات في القضاء على الأمية، وتنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية لتصبح القليوبية محافظة بلا أمية، بمشاركة الجهات المعنية لتقوم كل جهه بالدور المنوط بها للقضاء على الأمية وتفعيل مبادرة حياة كريمة، من خلال دمج التعليم وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم بالتمكين الإقتصادي للمواطنين.





وخلال الاجتماع تم استعراض الإيجابيات والمعوقات التي تواجه العمل الميداني لمحو الأمية، وكيفية التغلب عليها من خلال زيادة عدد فصول محو الأمية وتحفيز الدارسين وجعل الحصول على شهادة محو الأمية شرط من شروط استخراج التراخيص والحصول على فرص العمل.



أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعوق عمليات التنمية المستدامة واحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، مشيرًا إلى أن الأمية تٌعد أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، لافتًا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم (هيئة تعليم الكبار) والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية.