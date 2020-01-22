بايرن ميونخ يسعى لإستعادة كوستا من يوفنتوس

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني لإستعادة خدمات نجمه السابق وجناح يوفنتوس الإيطالي الحالي دوجلاس كوستا في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





ووفقاً لصحيفة بيلد الألمانية، فإن النادي البافاري يأمل في ضم كوستا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.





ويعاني الفريق من نقص حاد في الأجنحة الهجومية، بعد إصابة الثنائي كينجسلي كومان وسيرجي جنابري، وإحتمالية غيابهما لفترة طويلة.





وغاب كوستا صاحب الـ 29 عاماً عن العديد من مباريات اليوفي هذا الموسم بداعي الإصابة، قبل أن يعود مؤخراً لصفوف الفريق.





ولا يفضل ماوريسيو ساري المدير الفني لبايرن ميونخ الإعتماد على أجنحة هجومية، في ظل تفضيله اللعب بثنائي هجومي وخلفهما صانع ألعاب صريح، مما يقلص دوره مع الفريق.





وغادر كوستا بايرن ميونخ في صيف عام 2017 نحو يوفنتوس، حيث صرح رئيس النادي البافاري أولي هونيس أن اللاعب يطمع في المزيد من الأموال.





وجاء طلب ضم كوستا بقرار من مدرب الفريق هانز فليك، والذي يريد بعض التدعيمات لمواصلة مشوار الفريق في الدوري الألماني وبطولة دوري أبطال أوروبا.



