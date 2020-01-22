أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، جيدة جدًا ومطمئنة، وسوف يغادر المستشفى خلال ساعات قليلة.



وأكد "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أنه قام بزيارة الفنان خالد النبوي بنفسه للاطمئنان عليه، وطلب منه أن يطمئن جمهوره عليه، وأن يشكرهم على اهتمامهم.



وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان خالد النبوي كان في أحد الفنادق بالقرب من مستشفى القصر العيني، وشعر بتعب فتوجه للمستشفى وتم إجراء عملية دعامة له بشكل فوري، مشددًا على أنه لا يعاني من أي مشكلات صحية، وتعبه كان أمر مفاجئ وعارض.

